Sinan Ateş'in annesi korkmayın korkarsak yarın başka Sinanlar ölecek dedi

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen ve ilk davası 1 Temmuz’da görülen Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı.

Savcılık, 3 sanık için beraat isterken dava 30 Eylül'e ertelendi. Dava sonrası Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ile annesi açıklamalar yaptı.

ANNESİ: BANA KATTİLERİ VERİN

Avukatların açıklamalarının ardından mikrofona ilk geçen anne Saniye Ateş şu ifadeleri kullandı:

Mahkemeden memnun musunuz derseniz değilim. Katiller dışarıda sadece onlar göstermelik tiyatro. Benim iki tane yavrumu yetim bıraktılar. Benim oğlumun öldürülme sebebini açıklayacaklar. Katilleri verecekler bana. Bunlar katillerin maşası. Ben istiyorum ki kim azmettirdiyse ise o gelsin bir sebep söylesinler bir ekmek çalan 7 yıl yatıyor mahalle kavgası 1 sene sürüyor. Benim oğlumu yıllarca 2 sene boyunca takip ettiler. Bu kadar kısa zamanda mahkeme biter mi? Yok mu kanun? Kanun var da bize mi yok ?

“ALÇAKLAR NAMUSSUZLAR”

Hala benim Yavrularımı tehdit edip hala benim gelinime kızıma tehdit savurabilecek kadar alçaklar namussuzlar. Namusuna dil uzatacak kadar adiler. Ben istiyorum oğlumun katillerini istiyorum bunları değil. Azmettirenleri istiyorum.

“TÜRK MİLLETİNE SESLENİYORUM KORKMAYIN”

Türk milletine sesleniyorum yanımızda olanlara hepinizden Allah razı olsun. Korkmayın yarın başka Sinanlar ölmesin. Bu dava kapanırsa çok Sinanlar ölecek. Bir Sinan'ım değil bir oğlu benden aldılar bir oğlu benden aldılar. Başka Sinanlara kıyılmasın ne olur yanımızda olun Bize yardım edin.

ABLASI SELMA ATEŞ: HAKİMİN KARARA BAĞLAMASI 2 DAKİKA SÜRDÜ

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ise “Bizim Adalet arayışımız boyunca 19 ay boyunca hepiniz yanımızda oldunuz. Fakat 19 aylık bir mahkemenin sonucunu biz 19 günde görmek zorunda kaldık Tam 2 dakika sürdü hakimin karara bağlaması 2 dakika sürdü” dedi.

“ÖZEL HAREKET POLİSİ…”

Ateş devamında ise şöyle konuştu:

Bizler içeridekilerle değil gerçek azmettiriciyi istiyoruz biz bunların isimlerini verdik. İsimlerini verdiğimiz şahısların mahkeme dosyasında isimlerinin yer almaması demek ki siyasi bir el demektir El pençe divan durulan bir ülkede eğer ki özel harekat polisleri bu kadar rahat el pençe divan durabiliyorsa Ateş ailesi ne yapsın biz hep birlikte ölelim.

“TÜRK ADALETİ ARTIK SİYASİ ELİ ÜZERİNDEN KALDIRMAK ZORUNDA”

Bugün Sinan Ateş ölür Yarın bir gazeteci ölür öbür gün sokakta bir kadın ölür diğer gün bir çocuk ölür. Eğer hep birlikte bu karanlıktan aydınlığa çıkmazsak hepimizin sonu belli. Suç cezasız Kaldığı sürece failler azgınlaşacak. Bunların azgınlığını hepimiz birlikte görüyoruz. Bu ölümlerin bu katledilmelerin tekrar tekrar yaşanmasını istemiyorsak birlik olmak zorundayız.

Türk milleti Türk adaleti artık siyasi eli üzerinden kaldırmak zorunda. Türkiye hukuk devleti olduğunu göstermek zorunda. Sinan Ateş geri gelmeyecek. Ama başka Sinan ateşlerin ölmesini istemiyorsak birlikte olmak zorundayız.