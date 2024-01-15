Sinan Çetin'in oğlu ünlü iş insanın kızıyla nişanlandı: Bir polisin şehit olmasına neden olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Çetin'in oğlu ünlü iş insanın kızıyla nişanlandı: Bir polisin şehit olmasına neden olmuştu
2016’da karıştığı bir kazada bir polisin şehit olmasına neden olan Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin nişanlandı.

2016 yılında gerçekleştirdiği kazada bir polisin şehit olmasına sebep olan ve ardından 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

Tahliye sonrasında medyadan uzak bir yaşam sürmeye çalışan Rüzgar Çetin, 2019 yılında ilişkisini sonlandırdığı Mina Nur Çebi ile bir araya gelerek, ilişkilerine evlilik kararı alıp, aile arasında gerçekleştirilen bir törenle nişanlandı.

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NE OLMUŞTU?

2016 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in karıştığı kazada bir polis yaralanmış, olaya tanık olan bir polis memuru olmuştu.

Alkol testini reddeden Rüzgar Çetin, mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevinde 8 ay boyunca kalmıştı.

Ancak mahkeme, Rüzgar Çetin'in cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye kararı vermişti.

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