Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin 26. dakikasında Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Karara büyük tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

Bu kararla ilgili Sinan Engin, AsistAnaliz YouTube kanalında açıklamalar yaparken, Yalçın için sert ifadeler kullandı.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"NASIL MAÇ SEYREDİYORSUN OĞLUM?"

"Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun oğlum? Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun? Bu neyin itirazı? Net kırmızı kart! Hakemin kararına itiraz edip takımını yalnız bırakmanın anlamı yok."

"BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRACAK YİNE SERGEN'DİR"

"Yazık değil mi Beşiktaş'ın taraftarına ve başkanına? Taraftarın sabrı kalmadı. Bu takımı ayağa kaldıracak tek isim Sergen Yalçın'dır. O bırakmadığı sürece görevine devam etmeli."

"FENERBAHÇE TESADÜFEN KAZANDI"

"Tedesco da hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin acilen santrfor alması lazım, En-Nesyri ile bu iş yürümez. Fenerbahçe bugün tesadüfen kazandı. Beşiktaş elindeki maçı verdi, taraftar bıktı."