Sinan Engin Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönebileceği takımı açıkladı

Milli takımın İzlanda maçında attığı 3 gol ile şov yapan Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylıları pişman etti.

Genç yıldızın bu performansı sonrası sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar hem yönetimi hem de 2023-2024 sezonu boyunca Kerem Aktürkoğlu ile kavga eden tribünleri eleştiri yağmuruna tuttu.

Kerem Aktürkoğlu tartışmaları devam ederken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir açıklama geldi.

Oyuncunun tribünler ile yaşadıklarına vurgu yapan Sinan Engin oyuncunun ileride Fenerbahçe veya Beşiktaş formasını giyebileceğini söyledi.

İşte Sinan Engin’in açıklaması:

"Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu çok arar. Kerem Aktürkoğlu, 1 sene sonra Fenerbahçe veya Beşiktaş'a gelirse şaşırmayın. Galatasaray tribünleri Kerem Aktürkoğlu'nun psikolojisini bozdu"