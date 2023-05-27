Sinan Oğan, 'Karabağ’ı değil, Kandil’i mi destekleseydik' demişti İsmail Saymaz'dan Sinan Oğan'a '100 bin imza' sorusu

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Karabağ'ı değil, Kandil'i mi destekleseydik" diyerek Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını savunmuştu.

Sinan Oğan, 'Karabağ’ı değil, Kandil’i mi destekleseydik' demişti İsmail Saymaz'dan Sinan Oğan'a '100 bin imza' sorusu

Ancak gazeteci İsmail Saymaz, Oğan'ın aday olabilmek için 100 bin imzayı toplamak için Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediğini iddia etti. Saymaz, "Siz bu durumda Kandil'den mi destek istemiş oldunuz?" diye sordu.

Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yüzde 5.2 oy alarak üçüncü oldu. Daha sonra yaptığı açıklamada yarın yapılacak ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Oğan, TRT Haber ve CNN Türk'te katıldığı canlı yayınlarda ve Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı seçim çalışmalarında Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Erdoğan da Oğan'ın kendisine verdiği desteği takdirle karşıladığını söyledi. Erdoğan, "Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmaya başladı" dedi.

Ancak gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğan'ın aday olmak için gereken 100 bin imzayı toplamakta zorlandığını ve bu konuda Kılıçdaroğlu'ndan destek istediğini öne sürdü. Saymaz, "Sinan Oğan, 'Karabağ'ı değil, Kandil'i mi destekleseydik' diyor. Sormak isterim. Sayın Oğan, aday olmak için gereken 100 bin imzayı toplamak amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan destek istediğiniz belirtildi. Bu bilgi doğru mudur? Siz bu durumda Kandil'den mi destek istemiş oldunuz?" ifadelerini kullandı.

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