Rusya Karabağ’daki Ermenilere yüzlerce İHA tedarik etti. Ukrayna İstihbarat Servisi iddia etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çözülemeyen sorunların başında gelen Karabağ bölgesiyle ilgili Ukrayna İstihbarat servisinden ayrılıkçılara İHA verildiğine dair iddia gündeme getirildi.

Rusya Karabağ’daki Ermenilere yüzlerce İHA tedarik etti. Ukrayna İstihbarat Servisi iddia etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ meselesi uzun yıllar çatışmaların yaşanmasına sebep olmuş, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali Azerbaycan’ın müdahalesi sonucu sona ermişti.

Ermenistan, 2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Karabağ'ın resmi olarak Azerbaycan'ın toprağı olduğunu resmen kabul etmişti.

Ancak bölgede ayrılıkçı Ermeni grupların, Azerbaycan’a karşı faaliyetleri devam ederken en büyük desteği de Rusya tarafından aldıkları yetkili makamlarca dile getiriliyor.

Gazeteci Gülsüm Khalilova da Ukrayna İstihbarat Servisi’nin gündeme getirdiği bir bilgiyi paylaştı. Bu bilgiye göre Rusya’nın, Karabağ’da yer alan ayrılıkçı Ermenilere İnsansız Hava Aracı tedarik ettiği belirtildi.

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ERMENİLER DAHA ÖNCE DE RUSLARLA GİZLİ ANLAŞMA YAPMIŞTI!

Geçen haftalarda Ermenistan ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın olmadığı ve üçlü deklarasyonun bir parçası olmayan bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı. Ermenistan ve Rusya, "Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde barışı koruma operasyonunun uygulanması için yetki" başlıklı bir belgede ortaklık yaptı.

Bu belgenin, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasındaki üçlü deklarasyonun ardından 21 Kasım'da Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanları tarafından imzalandığı ortaya çıktı. Ermeni ve Rus yetkililerin bu anlaşmayı yaparken; Azerbaycan tarafına bilgi vermediği ve Azerbaycan'ın bu belgeyi imzalamadığı belirtildi.

AZERİ GAZETECİ FERİT ŞAHBAZLI DA AYRILIKÇILARA YAPILAN DESTEĞİ AÇIKLAMIŞTI

Gazeteci Ferit Şahbazlı, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmaya göre, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelerde yasadışı Ermeni silahlı çetelerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladı: "Ancak şu anda Rus barış güçlerini Karabağ''daki ayrılıkçı rejimin koruyucusu rolünde görüyoruz. Bölgedeki faaliyete başladığı günden bu yana Rus barış güçleri, Azerbaycan toprakları üzerinden Karabağ''daki ayrılıkçı rejime silah, mühimmat ve asker gönderilmesine göz yumdu. Bu durum Azerbaycan Ordusu tarafından defalarca kayıt altına alınmış ve ilgili uyarılar yapılmıştır".

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