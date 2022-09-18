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Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı

Tokat’ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi. 

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:53
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Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı

Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde yoğunluk yaşandı.

Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi.

Sınavın yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten genç, okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi. (AA)

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