Sindirime birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Atkuyruğu otu; Sindirim sisteminin güçlü hale gelmesini sağlar. Sindirimin kolay olmasına yardım eder. Kanı kirli maddelerden temizler.

ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILABİLİR?

Atkuyruğu otu bitkisinin toprak üzerinde kalan bölümü, ilk olarak kurutulur. Kurutulma işlemi yapıldıktan su içerisinde kaynatılarak, belirtilen amaçlar için kullanılabilir.

Çay şekline getirildikten sonra direkt içilerek iç hastalıklara fayda sağlar. Bunun dışında yaraların iyileşmesi, sivilce veya egzama problemlerinde çay haline getirilen içerik sürülebilir. Haricen kullanılma özelliği vardır.

Atkuyruğu otu kullanmadan önce uzmanına danışmalısınız.

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDİR?

Sindirim sistemi hastalıkları, hastalığın türü ve şiddetine bağlı olarak değişebilmekle birlikte hastalarda büyük çaplı problemlere neden olabilir ve tedavi edilmedikleri durumlarda ciddi sorunlara yol açabilirler.

Sindirim sistemi hastalıkları, hastanelerin gastroenteroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer, tanı ve tedavi işlemleri bu kliniklerde gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır.

Sindirim sistemine ilişkin herhangi bir organın bulunduğu kısımda ağrı, rahatsızlık hissi, dışkılama problemleri, bulantı ve kusma gibi şikayetler sindirim sistemi hastalıklarının yaygın belirtileri arasında yer alır ve bu gibi şikayetlerle hastanelere başvuran kişilerde gastroenterolojik hastalıklar, endoskopik incelemeler sonucunda kolaylıkla tespit edilebilir.

YAYGIN KARŞILAŞILAN SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI ŞUNLARDIR:

Reflü Hastalığı (Gastroözofageal Reflü)

Gastrit

Mide ülseri (Gastrik Ülser)

Hazımsızlık (Dispepsi)

Kabızlık ve ishal

Ülseratif kolit ve crohn hastalığı

Kanserler

Pankreas iltihabı (Pankreatit)

Hemoroid

Karaciğer hastalıkları

Safra kesesi hastalıkları

Reflü Hastalığı (Gastroözofageal Reflü)

Gastrit

Mide ülseri (Gastrik Ülser)

Hazımsızlık (Dispepsi)

Kabızlık ve ishal

Ülseratif kolit ve crohn hastalığı

Kanserler

Pankreas iltihabı (Pankreatit)

Hemoroid

Karaciğer hastalıkları

Safra kesesi hastalıkları