Sinema sektörüne 72 milyon 500 bin liralık yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sinema Destekleme Kurulu'nun son toplantısında sektöre 72 milyon 500 bin lira destek sağlandığı, 2023 yılında sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarının, 98 milyon 924 bin liraya ulaştığı açıklandı.

KAYNAK: DHA
Sinema sektörüne 72 milyon 500 bin liralık yeni destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sinema sektörüne son toplantıda 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulu'nun son değerlendirme toplantısında 20 projenin desteklenmesi kararı alındı. Kurul; ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Sinema sektörüne verilen desteklerden 7'sini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 11'ini 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' ve 2'sini de 'Çekim Sonrası' başlığında yer alan projeler aldı. Sinema sanatının gelişmesi, yeni isimlerin sektöre adım atabilmesi ve sinema üretiminin zenginleşmesi için büyük önem taşıyan 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' desteği kapsamında 7 yönetmenin projesine sağlanan destek miktarı 21 milyon lira oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde sinema sektörüne sağladığı toplam maddi katkı miktarını 98 milyon 924 bin liraya ulaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri arasında önceki filmleri ilgi çeken 'Aslan Hürkuş' ve 'Tay' serilerinin yeni projeleri de yer aldı. Animasyon filmler gişede 2023 yılında da büyük ilgi görürken Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' tüm filmleri geride bırakarak 2,8 milyon seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu. Bakanlık destekli filmler 2023 yılında Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının tanıtımına katkı sağladı.

Öne Çıkanlar
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Uludağ’a Erdoğan’a özel helikopter pisti yapılacak Güncel
Uludağ’a Erdoğan’a özel helikopter pisti yapılacak
Emekli maaşları tehlikede! SGK uzmanı kara haberi verdi Ekonomi
Emekli maaşları tehlikede! SGK uzmanı kara haberi verdi
İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu! 'Güzel yürekli adam' Magazin
İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu! 'Güzel yürekli adam'
Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü Magazin
Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü
İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı Dünya
İki bin kişiyi gözaltına aldılar. Polis acımadı
FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı Güncel
FETÖ'cü psikiyatrın yeni iğrençliği ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımlarına 13 ilde 27 gözaltı kararı Güncel
Sosyal medya paylaşımlarına 13 ilde 27 gözaltı kararı