Sinema sektörüne 72 milyon 500 bin liralık yeni destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sinema sektörüne son toplantıda 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulu'nun son değerlendirme toplantısında 20 projenin desteklenmesi kararı alındı. Kurul; ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Sinema sektörüne verilen desteklerden 7'sini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 11'ini 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' ve 2'sini de 'Çekim Sonrası' başlığında yer alan projeler aldı. Sinema sanatının gelişmesi, yeni isimlerin sektöre adım atabilmesi ve sinema üretiminin zenginleşmesi için büyük önem taşıyan 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' desteği kapsamında 7 yönetmenin projesine sağlanan destek miktarı 21 milyon lira oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde sinema sektörüne sağladığı toplam maddi katkı miktarını 98 milyon 924 bin liraya ulaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri arasında önceki filmleri ilgi çeken 'Aslan Hürkuş' ve 'Tay' serilerinin yeni projeleri de yer aldı. Animasyon filmler gişede 2023 yılında da büyük ilgi görürken Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' tüm filmleri geride bırakarak 2,8 milyon seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu. Bakanlık destekli filmler 2023 yılında Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının tanıtımına katkı sağladı.