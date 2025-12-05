Bu hafta sinemalarda korku ve komediden drama ve animasyona uzanan 8 yeni film vizyona giriyor. Çağan Irmak’ın yönettiği “Adile Naşit”, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit’in çocukluğundan son yıllarına uzanan hayatını duygusal ve içten bir şekilde beyazperdeye taşıyor.

Korku severleri ise “Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2” bekliyor. Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard ve Mckenna Grace’in başrollerini paylaştığı, Emma Tammi imzalı devam filmi, ilk filmin kabusundan bir yıl sonra daha karanlık ve yoğun bir korku deneyimi vadediyor.

ADİLE NAŞİT

Çağan Irmak imzalı biyografik filmde Adile Naşit’i Meltem Kaptan canlandırıyor. Kadroda Seda Bakan, Tülin Özen, Levent Can, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz, Elif Nur Kerkük, Emre Taşkıran, Özgürcan Çevik, Bülent Seyran ve Berkay Tulumbacı yer alıyor.

MİTOLOJİ MAFYASI

Orçun Benli’nin yönettiği absürt Türk komedisi “Mitoloji Mafyası”nda Burak Serdar Şenal, Anıl Çelik, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Aslı Bekiroğlu ve Orçun İynemli rol alıyor. İki beceriksiz hırsız antik tanrı Priapos’u yanlışlıkla serbest bırakınca ortalık karışıyor!

AMRUM

Fatih Akın’ın yeni filmi “Amrum”, Diane Kruger ve Matthias Schweighöfer başrolünde, 1945’in savaşla biten yazında Kuzey Denizi’ndeki Amrum Adası’nda babasız kalan 12 yaşındaki bir çocuğun dramatik hikâyesini anlatıyor.

60 GÜN

İsmail Doruk’un yazıp yönettiği “60 Gün”, Başak Cingöz, Bora Kırkım ve Burcu Yüce’nin oynadığı duygusal dram; yeni evli bir çiftin 60 gün boyunca saklamaya çalıştığı büyük bir sırla altüst olan hayatını konu ediyor.

ÖZEL HAYAT

Rebecca Zlotowski’nin yönettiği Fransız filmi “Özel Hayat”ta Jodie Foster, hastası intihar eden ünlü bir psikiyatrist olarak suçluluk duygusuyla kendi soruşturmasını yürütüyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

“Jujutsu Kaisen: Execution”; ikinci sezonun en ikonik bölümleriyle ocak 2026’da gelecek üçüncü sezonun ilk iki bölümünü tek seansta birleştiriyor.

Çin animasyonu “Neşeli Oyuncaklar” ise sahipleri dijital dünyada kaybolan oyuncakların, çocuklarını kurtarmak için tehlikeli sanal dünyaya dalışını eğlenceli ve heyecanlı bir şekilde anlatıyor.