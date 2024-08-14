Singapur 2024 GSYİH tahminini düşürdü

Daha önce tahmin yüzde 1-3 arasındaydı ve Singapur'un yılın ilk altı ayında GSYH büyümesi bir önceki yıla göre ortalama yüzde 3 oldu.

MTI, Singapur ekonomisinin geçen ay yayımladığı ön tahminlerle uyumlu olarak ikinci çeyrekte yüzde 2,9 büyüdüğünü ve birinci çeyrekte kaydedilen yüzde 3'ten biraz daha düşük olduğunu söyledi. Reuters ekonomistleri, ikinci çeyrek için yüzde 2,7 büyüme tahmininde bulundu.

MTI, ikinci çeyrekteki büyümenin başlıca toptan ticaret, finans ve sigorta ile bilgi ve iletişim sektörlerinden kaynaklandığını belirtti.

Üretim sektörü, büyük ölçüde ilaç üretiminde keskin bir düşüş yaşanan biyomedikal üretim kümesindeki daralma nedeniyle küçüldü. Bu, akıllı telefon, PC ve yapay zeka ile ilgili çiplere olan güçlü taleple desteklenen elektronik kümesindeki büyümeyi dengeledi.

Perakende ticareti ve yiyecek-içecek hizmetleri gibi tüketiciye dönük sektörler, kısmen yerel halkın yurt dışına yaptığı seyahatlerin artması nedeniyle daraldı.

MTI Başekonomisti Yong Yik Wei, küresel ekonomideki aşağı yönlü riskler olmadığı takdirde Singapur'un orta vadede, yani 2033'e kadarki büyüme trendinin yüzde 2 ila 3 civarında olacağını söyledi.

Başbakan Lawrence Wong'un da bu yılın başlarında yaptığı bütçe konuşmasında bu beklentiden bahsettiğini kaydetti.

Politika daimi sekreteri Gabriel Lim, MTI'nin Singapur'un genel işgücü verimliliği performansını iyileştirmeye çalıştığını belirttikten sonra "İşgücü verimliliğini artırmada ne kadar iyi durumda olursak, o zaman büyümemizi biraz dışarıya doğru kaydırabiliriz" diye konuştu.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ekonomi birinci çeyrekteki yüzde 0,4'lük büyümenin ardından çeyrek bazında yüzde 0,4 büyüdü.