Sınır hattı karıştı. 9 kişi öldürüldü

Kaynak: İHA
Sınır hattı karıştı. 9 kişi öldürüldü
İran’ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Belucistan eyaletinde, kimliği belirsiz şahıslarca oto tamir atölyesine yapılan silahlı saldırıda 9 Pakistanlı işçi öldü.

İran ile Pakistan arasında sonu ölüm olan saldırıların bir yenisi daha yaşandı. İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Saravan şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. Sirkan mahallesinde bir eve kimliği belirsiz şahıslarca düzenlenen saldırıda 9 Pakistanlı işçi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen çıkmadı.

ekran-goruntusu-2024-01-27-185933.jpg

SALDIRI OTO TAMİR ATÖLYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pakistan’ın İran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'dan gelen açıklamada saldırıyı teyit ederek, silahlı şahısların Pakistanlıların kaldığı oto tamir atölyesine girdiğini ve saldırıyı düzenlediğini belirtti. Ölenlerin ailelerine tam destek verileceğinin sözünü veren Tipu, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Ölen 5 Pakistanlının 10 yıldır İran’da ikamet ettiğini açıklayan Tipu, Pakistan’ın Pencap eyaletinden ülkeye girdiklerini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-01-27-185958.jpg

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar saldırıyı kınayan açıklama yaptı.

ekran-goruntusu-2024-01-27-190014.jpg

Son Haberler
'Kapan' operasyonunda yeni gelişme! Gündem
'Kapan' operasyonunda yeni gelişme!
Burak Yılmaz kurtarıcı gibi karşılandı Spor
Burak Yılmaz kurtarıcı gibi karşılandı
Ankara Adliyesinde yeni büro kuruldu Gündem
Ankara Adliyesinde yeni büro kuruldu
Hiç gitmediği Almanya'dan sınır dışı edildi Gündem
Hiç gitmediği Almanya'dan sınır dışı edildi
Fatih Tekke: Az hata yapmamız lazım Spor
Fatih Tekke: Az hata yapmamız lazım
Dün vizyona girmişti! ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı Gündem
Dün vizyona girmişti! ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente kar uyarısı Gündem
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente kar uyarısı