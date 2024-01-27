Sınır hattı karıştı. 9 kişi öldürüldü

İran ile Pakistan arasında sonu ölüm olan saldırıların bir yenisi daha yaşandı. İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Saravan şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. Sirkan mahallesinde bir eve kimliği belirsiz şahıslarca düzenlenen saldırıda 9 Pakistanlı işçi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen çıkmadı.

SALDIRI OTO TAMİR ATÖLYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pakistan’ın İran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'dan gelen açıklamada saldırıyı teyit ederek, silahlı şahısların Pakistanlıların kaldığı oto tamir atölyesine girdiğini ve saldırıyı düzenlediğini belirtti. Ölenlerin ailelerine tam destek verileceğinin sözünü veren Tipu, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Ölen 5 Pakistanlının 10 yıldır İran’da ikamet ettiğini açıklayan Tipu, Pakistan’ın Pencap eyaletinden ülkeye girdiklerini kaydetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar saldırıyı kınayan açıklama yaptı.