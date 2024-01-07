Sınırdaki çatışmalar 76 bin Lübnanlıyı yerinden etti

BM'ye bağlu Uluslararası Göç Örgütü, Lübnan'da İsrail sınırında neredeyse her gün yaşanan çatışmalarda üç ayda yaklaşık 76.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Sınır bölgesinde, İsrail-Hamas savaşının Ekim ayının başlarında patlak vermesinden bu yana şiddette bir artış görüldüğü belirtilirken; İsrail güçleri ile Lübnan Hizbullah'ı arasında da çatışmaların devam ettiği biliniyor.

Perşembe günü yayınlanan bir raporda Uluslararası Göç Örgütü (IOM), gerilimin 76.018 kişiyi yerinden ettiğini, özellikle de Güney Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölgelerinde yerinden edilenlerin oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

Rapora göre yerinden edilen Lübnanlıların yüzde 80'inden fazlası akrabalarının yanında kaldığı ve yalnızca yüzde 2'si ülkenin güneyine, özellikle de sahil kenti Tire ve Hasbaya bölgesine yayılmış 14 toplu barınakta barındırıldığına dikkat çekildi.

BM ajansı, geri kalanların daire kiraladığını veya sınırdan uzak bölgelerdeki evlere taşındığını söyledi.