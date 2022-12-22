22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop açıklarında yanan geminin kayıp Mısırlı kaptanı aranıyor

Sinop açıklarında yanan geminin kayıp Mısırlı kaptanı aranıyor

Sinop açıklarında, yangın çıkan Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde alevlerden kurtulmak için atladığı denizde kaybolan Mısırlı kaptan Hüsam Sabit’i arama çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından gemide, kurtarma planı devreye alınacak.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:27
Takip Et

Sinop açıklarında yangın çıkan Panama bayraklı Beata Alfa isimli kuru yük gemisinde atladığı denizde kaybolan Mısırlı kaptan Hüsam Sabit’i arama çalışmaları sürüyor

Sinop açıklarında yanan geminin kayıp Mısırlı kaptanı aranıyor
+
Aa
-

Bozburun açıklarında, önceki gün, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alarak Trabzon Limanı'na giden, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle kontrol altına alınıp söndürüldü.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri sürerken, yoğun bakım ünitesindeki 4 mürettebatın, durumunun ağır olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu yaralıların, tamamlanan tedavileri sonrası ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

DENİZE ATLAYAN KAPTAN, ARANIYOR

Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide, alevlerden kurtulmak için denize atlayarak kaybolan kaptan Mısırlı Hüsam Sabit için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç polislerince havadan ve denizden sürdürülen aramalarda henüz kayıp kaptana dair bir ize ulaşılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü, dalgıç polislerince denizde sürdürülen kayıp kaptanı arama çalışmalarına ait görüntüler de paylaşıldı.

GEMİDE KURTARMA PLANI NETLEŞMEDİ

Öte yandan büyük çapta hasar oluşan gemide, Samsun Liman Başkanlığı uzmanları ve şirket yetkililerinin, incelemelerinin sürdüğü, kurtarma planının ise netlik kazanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik incelemelerin tamamlanması sonrası gemide, kurtarma planı devreye alınacak.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu dünkü açıklamasında, yakıt sızıntısı riskine karşı önlemler alındığını duyurduğu gemiye ilişkin, “Geminin batma riski yok; incelemeler sonrası karar neticesinde gemiyi en yakın tersanelerden birine veya limana çekeceğiz” demişti.

YANAN GEMİ, ÜNYE LİMANI'NA ÇEKİLİYOR

Sinop açıklarında, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında hasar tespitine yönelik başlatılan incelemeler tamamlandı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 2 kurtarma römorkörü ile Ordu’nun Ünye Limanı’na çekilmeye başlandı. Öte yandan kayıp Mısırlı kaptan için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.