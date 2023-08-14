Sinop’ta boğulma vakaları artınca denize girme yasağı geldi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; yasak, ikinci bir karara kadar geçerli olacak.

Meteorolojik olaylar ve akıntı tehlikesi

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, il merkezinde denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakalarının yanı sıra meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarların da söz konusu olduğu ifade edildi.

Yasak nasıl uygulanacak?

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar Sinop ili kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajından başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Yasaklamanın kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takip edileceği kaydedildi. Ayrıca yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulacağı belirtildi.