İlçeye bağlı Uzunçam köyü Köprübaşı Mahallesi mevkiinde Erhan C. idaresindeki 34 DRH 030 plakalı otomobil mıcıra kapılması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Erhan C. ve otomobil içinde bulunan Hilmiye C. ve Meryem C. hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası araç hurdaya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.