Sinop’ta motosiklet ile otomobilin çarpıştı

Kaynak: İHA
Sinop’ta motosiklet ile otomobilin çarpıştı
Sinop’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sinop Gazi Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana kazada, edinilen bilgilere göre, Kaan Özbilen'in (22) yönetimindeki 61 AAF 381 plakalı motosiklet ile Barış Uzuntepe (29) idaresindeki 57 AAJ 615 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motokurye olduğu öğrenilen Özbilen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

urtj.jpg

Son Haberler
Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı Gündem
Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
İçinde polislerin olduğu araç tırla çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı Gündem
İçinde polislerin olduğu araç tırla çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı
Bu besinleri tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor. Yiyen 10 yaş birden gençleşiyor Gündem
Bu besinleri tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor. Yiyen 10 yaş birden gençleşiyor
La Liga'da geri dönüşlerin olduğu çılgın maçta 8 gol çıktı. Villarreal Barcelona'yı devirdi Spor
La Liga'da geri dönüşlerin olduğu çılgın maçta 8 gol çıktı. Villarreal Barcelona'yı devirdi
Sofia Vergara’dan çarpıcı itiraflar. 'İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı' Magazin
Sofia Vergara’dan çarpıcı itiraflar. 'İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı'
Flaş… Flaş… ABD üslerine füzeli saldırı Dünya
Flaş… Flaş… ABD üslerine füzeli saldırı