Sinop’ta motosiklet ile otomobilin çarpıştı

Sinop Gazi Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana kazada, edinilen bilgilere göre, Kaan Özbilen'in (22) yönetimindeki 61 AAF 381 plakalı motosiklet ile Barış Uzuntepe (29) idaresindeki 57 AAJ 615 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motokurye olduğu öğrenilen Özbilen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.