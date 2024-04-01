Sinop’ta orman yangını

Yangın, Osmaniye bölgesi Eski Değirmen mevkiinde çıktı.

Alınan bilgiye göre, N.U. isimli vatandaşın bahçesine döktüğü soba külleri rüzgarın da etkisiyle etrafı tutuşturdu. Çıkan yangın ağaçlara sıçradı.

Yangın, olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Çıkan yangın yaklaşık 2 dönümlük alana zarar verirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

N.U., gündüz saat 11.00 civarında sobanın külünü döktüğünü belirterek, “Saat 11.00’de kalktım sobanın külünü döktüm. Tutuştu ve yanmaya başladı. Ağaçlara gideceğini bilemedim. O arada oğlum geldi. Yangın da karşıya kadar gitti. Evde çocuklar var. Ev yanar diye ağlıyordum, dua ediyordum” dedi.

