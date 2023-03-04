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Sinop’ta otomobilin apartman boşluğuna böyle uçtu

Sinop’ta kontrolünü kaybeden otomobilin istinat duvarını aştı, apartman boşluğuna düştü. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:09
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Sinop’ta otomobilin apartman boşluğuna düşme anı kamerada

Sinop’ta otomobilin apartman boşluğuna böyle uçtu
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Sinoptaki kaza  saat 13.00 sıralarında Gelincik Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K.'nin(74) kullandığı 57 KC 476 plakalı otomobil, ara yoldan çıktığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun karşısındaki apartmanın istinat duvarına çarptı, ardından apartman boşluğuna düştü. Kazayı gören çevredekilerin 112'ye ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın arka koltuğuna savrulan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerince sıkıştığı yerden alınarak ambulansa alındı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden alınarak çekiciye yüklendi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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