23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:04
Takip Et

Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre kaza, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. hakimiyetindeki 57 KL 209 plakalı otomobil, Kaledibi Aralığı yönüne dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen A.S.E. hakimiyetindeki 57 AS 462 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören polis ekipleri bölgeye ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında hasar alan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
3
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
7
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
﻿Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
﻿Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.