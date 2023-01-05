Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 saatlerinde Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 57 M 2026 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan D.B.'nin kullandığı 57 AU 389 plakalı traktöre çarptı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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