Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 158 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 27 gram bonzai ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Gerze ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde 158 gr. kubar esrar, 32 gr. metamfetamin, 27 gr. bonzai, 12 adet kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1.005 TL. suçtan elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlatıldı.



(Kaynak: İHA)