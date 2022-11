﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz

ANKA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, “Toplumun büyük bir kesimini oluşturan işçiler, kamu çalışanları, emekliler, köylüler ve esnaflar zamlar nedeniyle artan hayat pahalılığı sebebi ile yeni güne bir önceki güne göre daha da yoksullaşarak giriyor, ev kiralayamaz, kiraladığını ödeyemez durumuna düşüyor." dedi.





Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu üyeleri, Sinop Adliyesi önünde toplanarak “Yeter artık, geçinemiyoruz” yazılı pankart ve “Açlığa mahkum olmayacağız, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Burada yapılan açıklamayı Platform Dönem Sözcüsü Kadir Demir okudu. Demir, şunları söyledi:

"Yeter artık! Zamlar ve hayat pahalılığı sebebiyle geçinemiyoruz. Yine olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar seçim sathına girilen bu süreçte iktidarının ömrünü uzatabilmek adına her türlü antidemokratik, hukuksuz, özgürlükleri ortadan kaldıran, adaletsiz anti cinsiyetçi, anti ekolojist ve barış karşıtı politikalarını hayata geçirmekten geri durmuyor. Enflasyon aldı başını gidiyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında çoktan eridi bitti. İktidar ise sonucunu bildiği politikalarla emeğe, emekçilere, esnafa, çiftçilere, gençlere, kadınlara ve halka karşı ekonomik darbe yapıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiren politikalarını uygulamakta ısrar ediyor. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan işçiler, kamu çalışanları, emekliler, köylüler ve esnaflar zamlar nedeniyle artan hayat pahalılığı sebebi ile yeni güne bir önceki güne göre daha da yoksullaşarak giriyor, ev kiralayamaz, kiraladığını ödeyemez durumuna düşüyor. Bu durumun sonucu olarak hayatımız her gün biraz daha zorlaşmakta gitgide katlanılamaz hale gelmektedir. Toplumun çok büyük bir kesimi her gece yarın yine nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatağına yatmaktadır. Elektrik ve doğal gaz faturaları kışın gelmesiyle birlikte halkımız için kâbus haline gelmiş durumdadır. Akaryakıta gelen aşırı zamlarında tetiklemesi ile temel tüketim maddelerine yansıması ile birlikte temel tüketim maddelerinin fiyatlarında geçen yıla göre iki katından az olmamak üzere artışlar olmuştur."