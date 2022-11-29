29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz

Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz

Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu, “Yeter artık, geçinemiyoruz” sloganıyla düzenlediği eylemde elektrik, doğal gaz başta olmak üzere gelen zamlar ve hayat pahalılığını protesto etti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:01
Takip Et

Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz

Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
+
Aa
-

ANKA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, “Toplumun büyük bir kesimini oluşturan işçiler, kamu çalışanları, emekliler, köylüler ve esnaflar zamlar nedeniyle artan hayat pahalılığı sebebi ile yeni güne bir önceki güne göre daha da yoksullaşarak giriyor, ev kiralayamaz, kiraladığını ödeyemez durumuna düşüyor." dedi.

Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu üyeleri, Sinop Adliyesi önünde toplanarak “Yeter artık, geçinemiyoruz” yazılı pankart ve “Açlığa mahkum olmayacağız, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Burada yapılan açıklamayı Platform Dönem Sözcüsü Kadir Demir okudu. Demir, şunları söyledi:

"Yeter artık! Zamlar ve hayat pahalılığı sebebiyle geçinemiyoruz. Yine olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar seçim sathına girilen bu süreçte iktidarının ömrünü uzatabilmek adına her türlü antidemokratik, hukuksuz, özgürlükleri ortadan kaldıran, adaletsiz anti cinsiyetçi, anti ekolojist ve barış karşıtı politikalarını hayata geçirmekten geri durmuyor. Enflasyon aldı başını gidiyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında çoktan eridi bitti. İktidar ise sonucunu bildiği politikalarla emeğe, emekçilere, esnafa, çiftçilere, gençlere, kadınlara ve halka karşı ekonomik darbe yapıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiren politikalarını uygulamakta ısrar ediyor. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan işçiler, kamu çalışanları, emekliler, köylüler ve esnaflar zamlar nedeniyle artan hayat pahalılığı sebebi ile yeni güne bir önceki güne göre daha da yoksullaşarak giriyor, ev kiralayamaz, kiraladığını ödeyemez durumuna düşüyor. Bu durumun sonucu olarak hayatımız her gün biraz daha zorlaşmakta gitgide katlanılamaz hale gelmektedir. Toplumun çok büyük bir kesimi her gece yarın yine nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatağına yatmaktadır. Elektrik ve doğal gaz faturaları kışın gelmesiyle birlikte halkımız için kâbus haline gelmiş durumdadır. Akaryakıta gelen aşırı zamlarında tetiklemesi ile temel tüketim maddelerine yansıması ile birlikte temel tüketim maddelerinin fiyatlarında geçen yıla göre iki katından az olmamak üzere artışlar olmuştur."

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.