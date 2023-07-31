Sinop’taki 'Kuzey Fest’i Valilik iptal etmişti. Mahkeme kararını verdi

Sinop’ta 3-6 Ağustos tarihlerinde 24 sanatçının katılacağı 4. Kuzey Fest, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından “gerekçesiz” bir şekilde iptal edildi.

Sinop’taki 'Kuzey Fest’i Valilik iptal etmişti. Mahkeme kararını verdi

Cumhuriyet’ten Cengiz Demirel’in haberine göre; Organizatör firmanın yürütmeyi durdurma talebi de Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Festivalin planlandığı gibi yapılması artık mümkün görünmüyor. Organizatör firmanın karara itiraz hakkı bulunsa da, festivalin başlamasına çok az bir süre kaldı.

Valilik istihbarat notu gönderdi

Samsun 3. İdare Mahkemesi, festivalin üç kez yasaklanmasına karar veren Sinop Valiliği’nden, festivalde provokatif eylemler yapılacağına dair istihbarat birimlerinden gelen bilgi notlarının olup olmadığını sordu. Valilik, festivalle ilgili bir istihbarat notu bulunduğunu ve gizlilik sebebiyle mahkemeye fiziki olarak sunacağını belirtti. Ancak istihbarat notunun içeriği mahkeme kayıtlarına girmedi.

Mahkeme talebi reddetti

Mahkeme, valilikten gelen savunmayı ve istihbarat notunu inceledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediğini belirterek, yürütmeyi durdurma talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

Mahkemenin kararına itiraz edilebileceği ancak festivalin yapılmasının zor olduğu belirtildi.

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