Refik Saydam Hıfzıssıhha öldürülünce hepatit a ve suçiçeği aşısı ihalesini Sinovac kazandı

Aşı üreticisi Çinli Sinovac, Türkiye'nin hepatit A ve suçiçeği aşılarına yönelik uzun vadeli tedarik projesiyle uluslararası iş birliğinde önemli bir kilometre taşına imza attı.

Covid aşısı ile tanınan Çinli aşı şirketi Sinovac, Türkiye’nin hepatit A ve suçiçeği aşılarının tedarikine yönelik ihaleyi kazandığını da duyurdu.

Açılan ihaleyi 24 Mayıs'ta Sinovac ile bir Türk ortağının ortak girişimi olan ve Türkiye'de toplamda yıllık 30 milyon doz aşı üretim üssü bulunan KeyVac şirketi kazandı.

Türkiye, Aralık 2023'te hepatit A ve suçiçeği aşıları için açık ihale programı başlatmıştı.

İhale, yoğun rekabetin ardından KeyVac'ın başarılı teklif sahibi olarak ortaya çıkmasıyla 2 Nisan 2024'te resmi olarak açıldı.

24 Mayıs da ise kazanan açıklandı.

Sinovac'ın baş işletme sorumlusu Yang Guang ihalenin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı teklif, Sinovac'ın aşı ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknolojik yeteneklerinin, ülkenin kalıcı aşı talebini büyük ölçüde karşılamak için Türk hükümeti ve halkının takdirini ve güvenini kazandığını gösteriyor "

Sinovac, 2020 yılından bu yana Türkiye'ye sürekli olarak yaklaşık 94 milyon doz olmak üzere covid aşıları, hepatit A aşıları, grip aşıları ve suçiçeği aşıları tedarik etti.

ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTI

KeyVac 2021 yılında Alagöz Holding ve Sinovac Biotech Ltd'nin ortak girişimi olarak kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin 2023'teki açılış törenine katıldı.

Açılış törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

BEDAVA GELEN 1 MİLYON DOZ AŞIYI DEVLETE PARAYLA SATTILAR

CoronaVac adlı koronavirüs aşısının Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili Çin firması Sinovac'ın Türkiyedeki yasal temsilcisi olan Keymen İlaç A.Ş, tedarik sürecine dair açıklama yayımladı. Keymen İlaç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın beyanının aksine Çin'den 1 milyon doz aşının bedelsiz olarak Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti. Keymen İlaç ayrıca Devlet Malzeme Ofisinden ödeme aldıklarını da doğruladı ancak firma, bu ödemenin yaptıkları masraflara karşılık alındığını öne sürdü.

Çin'den bedava gelen 1 milyon doz aşı bu firma tarafından toplamda 12 milyon dolara devlete satıldı.

Aşının satın alınması ile ilgili mali konuların, Sinovac Firmasının Genel Müdürü Helen Yang’ın Türkiye’ye gelmesiyle, bizzat Sağlık Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) nezdinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada "ticari sır" ifadesi kullanıldı.

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ OLDU

Keymen ve KeyVac'ın ortağı Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz, ortaya çıkan skandalların ardından AKP'den milletvekili seçildi.

Alagöz milletvekili seçilmeden önce de Sağlık Bakanlığı’nın pek çok ilaç alımı ihalesini almıştı.

2021 yılında aldığı 6 ihalenin bedeli 497 milyon 253 bin 600 TL, 2022 yılında aldığı 7 ihalenin bedeli ise 738 milyon 400 bin TL tutmuştu. 2023 yılında aldığı son ihale ile birlikte ihalelerin toplam bedeli bir milyar 473 milyon 653 bin 600 TL oldu.

REFİK SAYDAM ENSTİTÜSÜ VE AŞI ÜRETİMİ

Enstitü dönemin Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın 17 Mayıs 1928 günü TBMM’ye sunduğu 1267 sayılı yasa tasarısı ile “Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi” Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu.

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin adı, 10 Ağustos 1942 gün ve 4288 sayılı yasa ile T.C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi olarak değiştirildi.

Cumhuriyet dönemindeki aşı üretim çalışmaları ise şu şekilde özetleniyor:

"1928’de Hıfzıssıhha Enstitüsü ile üretim merkezileştirilmiştir. 1940’lı yıllara kadar tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, boğmaca, tetanoz, kuduz aşıları seri üretimle oluşturulmuştur. 1968’de kurulan serum çiftliğinde tetanoz, gazlı gangren, difteri, kuduz, şarbon akrep serumları da üretilmiştir. Ülke de hastalıkların yok olması ile 1971’de tifüs, 1980’de çiçek aşısı üretimi sonlanmıştır."

Aynı belgede aşı üretiminin sonlandırılması ile ilgili şunlara değiniliyor:

"Ülkemizde aşı üretimi 1996’da DBT ve kuduz aşısı, 1997’de BCG aşı üretiminin kesilmesi ile sona ermiştir. Aşı üretiminin sona ermesi ile aşılar satın alınarak temin edilmektedir."

Türkiye’de aşı üretiminin sonlandırıldığı tarih BCG aşı üretiminin sonlandırıldığı tarih olan 1997.

Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2011 yılında da AKP iktidarı tarafından kapatıldı.