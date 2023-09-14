Sinsi salgın pusuda

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar ve kalabalık alanlarda bulunmanın salgını yaygınlaştırabileceğini söyledi ve uyarılarda bulundu…

Faruk Yorulmaz, salgın bitmeden önlemlerin kaldırılmasının salgının yeniden alevlenmesi gibi bir durumu ortaya çıkarabileceğine vurgu yaptı. Yorulmaz, "Yeni varyantlar ortaya çıktı. Çok daha tehlike altında olan yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan insanlar hastalıktan korunmada tedbirlere uyumu ihmal etmemelidirler. Tüm vatandaşlarımız toplu alanlarda maske kullanmalı ve eğer mümkünse böylesine kalabalık yerlerden uzak durmalarında yarar var. Bakanlığımızın hastalığın seyrinin değiştiğini açıklamasının ardından insanların aşıya olan ilgileri de azaldı. Dolayısıyla aşıya devam etmekte fayda var. Kovid-19 öldürücü hastalık. Türkiye'de görüldüğü günden bu yana kaybettiğiniz hasta sayısı yüz binlere yaklaştı. Dolayısıyla aşılarımız tamamlamamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İHA