Sinsice belirti vermeden geliyor kör bırakıyor

Göz tansiyonu Dünyada yaklaşık 70 milyon kişi. O sayının 2040’ta 111.8 milyona varacağı tahmin ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kholzoda Saidali, "Katarakttan sonra körlüğün ikinci nedeni göz tansiyonudur” dedi ve şu uyarılarda bulundu.

“İstatistiklerine göre glokom nedenli ciddi görme bozukluğu veya körlük dünyada 7.7 milyon kişiyi etkileyebiliyor. Katarakttan sonra körlüğün ikinci nedeni. Yaşlılarda görülse de sağlık ve ekonomik boyutları düşünüldüğünde glokom bir halk sağlığı sorunu. ”



“GÖZ TANSİYONU SİNSİ OLUR”

Glokom erken evrede belirti göstermez. Saidali, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Glokom sinsi ve belirti vermeyen bir hastalık. Bu nedenle de hastalar erken evrelerinde fark edemezler. Tedavi edilmezse ciddi derecede tehdit eder hata kör bırakır. Daha ileri evrelerde göz ağrısı, baş ağrısı, göz kızarıklığı, görüşün bulanıklaşması, görüşün azalması, ışıkların etrafında halkalar görülmesi, gözde sertlik hissi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de görülmesi doğaldır. 40 yaş üstü kişilerde glokom görülme riski fazladır.

DHA