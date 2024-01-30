Sinsice ilerliyor aniden öldürüyor. Salgın gibi yayılıyor

Kalp ve kanserden sonra en çok ölüm nedeni olan şah damarı darlığı ve tıkanıklığı, salgın sonrası arttığı ve ünlü sunucu Metin Uca'nın bu yüzden öldüğü iddialarıyla gündeme geldi.

Şah damarı tıkanıklığı, beyne giden kan akışının kesilmesiyle beyin hücrelerinin zarar görmesine ve felç veya ölüme yol açabilecek belirtilere neden olur.

Bu belirtiler geçici veya kalıcı olabilir. Şah damarı darlıkları, inmenin önlenebilir bir nedenidir.

Prof. Dr. Bilgin Emrecan, şah damarı darlıklarından korunmak için yüksek tansiyon, diyabet, kolestrol gibi risk faktörleri olan ve aile öyküsü bulunan hastaların doppler ultrason yaptırmasını tavsiye etti.

Rutin sağlık kontrollerinin de ani ölümleri önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

ŞAH DAMAR TIKANILIĞI NEDİR?

Şah damarı tıkanıklığı, boyunda bulunan ve beyne kan taşıyan karotis arterin (Şah damarı) daralması veya tıkanması durumudur. Bu durumun sebebi, damar duvarlarında plak adı verilen yağ birikintilerinin oluşmasıdır. Bu birikintiler ateroskleroz olarak da bilinir.

ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞININ BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR:

Bir ya da iki gözde görme kaybı, görme bulanıklığı veya görme bozukluğu.

Yüz, vücut, kol veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük.

Denge, yürüme veya koordinasyon sorunları.

Baş dönmesi veya sersemlik.

Bilinç kaybı veya karışıklığı.