Damar tıkanıklığına iyi gelen bir besin

Editör: Beyza Damgacıoğlu

At kestanesini kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmanız gerektiğini de hatırlatalım. Mentollü içeriği sayesinde tıkanıklık yaşanan bölgede hemen etkisi gösteren at kestanesini damar tıkanıklığı oluşmuş olan bölgeye ince bir zar halinde yayarak güzelce yedirin.

GRİBE İYİ GELİR Mİ?

At kestanesinin birçok hastalığa faydası vardır. Doğal bir bitki olan at kestanesi kuru öksürüğe, boğaz ağrısına, nezle ve gribe fayda sağlamaktadır. Ayrıca yumuşak doku ve kan damarlarına da etkilidir.

GÜVEYİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Güve evin içerisinde halıda, kıyafetlerde ve bakliyat ürünlerinin içerisinde oluşabilir. Bu istenmeyen misafirleri evden uzaklaştırmak için doğal bir çözüm arıyorsanız at kestanesi tam size göre bir çözüm olacaktır. Kilerinize, mutfak dolaplarınıza, bakliyat kavanozlarının içine ya da halınızın üzerine 1 adet at kestanesi koymanız yeterli olacaktır.

HAMİLELİKTE KULLANILIR MI?

At kestanesi kan dolaşımını hızlandırır ve kanı incelten özelliği ile bilinir. Bundan kaynaklı olarak hamilelerin doktor önerisi dışında kullanması önerilmemektedir. At kestanesinin faydaları ve vücuda sağlamış olduğu genel iyileşme söz konusu olsa dahi riski hamileliklerde erken doğum ya da düşük riski oluşturabilir.

DAMARLARI AÇIYOR

İlerleyen yaşla birlikte artan varis ve damar tıkanıklıkları yaşam kalitesini zorlaştırıyor ve yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle son yıllarda adını daha sık duyduğumuz at kestanesi ise damar tıkanıklığı için bitkisel ve doğal bir çözüm olarak kullanılmaktadır.