Damar tıkanıklığı tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Damar tıkanıklığıyla ilgili detaylar…
DAMAR TIKANIKLIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Damar tıkanıklığı tedavisinde öncelikle tetikleyici risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için çalışılır. Bu amaçla;
Beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli, sağlıklı bir diyete geçilmelidir.
Sigara kullanımı bırakılmalıdır.
Aşırı kilolu bireylerin kilo vermesi gerekir.
Hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli, her gün düzenli spor yapılmalıdır.
Şeker hastalarında kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır.
Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi tedavi edilmelidir.
Doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli bir şekilde aksatmadan kullanılmalı, önerilerine harfiyen uyulmalıdır.
DAMAR TIKANIKLIĞI NEDİR?
Damar tıkanıklığı damar duvarının iç tarafında yağ kalıntıları, kolesterol artıkları gibi madde birikimi nedeniyle tıkanıklık gelişmesidir. Beyin ve kalp damarlarında ortaya çıktığında hayatı tehdit edebilen sonuçlara neden olabilir. Sıklıkla son damardaki daralma son evreye kadar belirti vermediğinden kalp krizi, inme gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur.
DAMAR TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler tıkanıklığın geliştiği damara göre şekillenir. Kalp damarlarında tıkanıklık ortaya çıkarsa;
Göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı sıklıkla basınç tarzındadır ve boyun, çene, kol ve sırtın sol tarafında da yansıyan ağrı şekilde hissedilir.
Nefes darlığı
Kalp krizi: Damar tamamen tıkandığında kalp kasları beslenemez. Beslenemeyen kasta nekroz yani doku ölümü ortaya çıkar. Acil tedavi gerektiren, ölümcül olabilen şiddetli bir sağlık sorunudur.
Beyin damarı ve şah damarı tıkanıklığında görülebilen belirtiler;
Ani görme kaybı
Bulanık görme
Vücudun bir yarısında uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı ve hissizlik
Yürüme güçlüğü
Denge bozukluğu
Bilinç bulanıklığı
Konuşma bozukluğu
Baş dönmesi
Şiddetli baş ağrısı
Yutma güçlüğü
Hafıza problemleri
Bacak damar tıkanıklığında görülen belirtiler;
Uylukta, baldırda ya da bacakta başlangıçta yürümekle ortaya çıkan kramp şeklinde ağrı
İleri aşamada istirahat durumunda da ağrı
Yürüme güçlüğü
Merdiven çıkmada güçlük
Ayaklarda soğukluk ve morarma
Ayaklarda ve bacaklarda geçmeyen yaralar
Kangren
Toplardamar tıkanıklığında görülen belirtiler;
Bacakta şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve ağrı
Bacak derisinde parlama, kıllarda dökülme
Ayak bileklerinde mavi-mor varisler
Ayak bileğinde yaralar ve cilt renginde koyulaşma