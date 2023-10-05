Uzman açıkladı. 8 dakikada kalp damar tıkanıklığı taraması

Koroner arter hastalığı, dünyada en çok ölüme yol açan sağlık sorunlarından biridir. Bu hastalığın erken tanısı, hayat kurtarıcı olabilir.

Türkiye’de sadece birkaç büyük merkezde 3 aydır kullanılan yapay zeka destekli Cardisiografi yöntemi hakkında Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, şunları söyledi:

“Kalp damar tıkanıklıkları, tüm dünyada en sık rastlanan ölüm nedenlerinin arasındadır. Kalp damar tıkanıklıklarının saptanması için kullanılan elektrokardiyografi (EKG), efor testi, sintigrafi, stres ekokardiyografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi gibi testler yıllardır uygulanmasına rağmen yapılan tetkik türüne göre bazı olumsuzluklar ve riskler taşımaktadır. Çok kesitli bilgisayarlı tomografide yüksek maliyet, radyasyon maruziyeti, kontrast madde kullanımına bağlı alerjik reaksiyonlar, sintigrafide radyoaktif maddeye maruz kalma, efor testinde her hastaya uygun olmama ve duyarlılığının düşük olması gibi, EKG de kişisel değerlendirme faktörlerinin etkili olması ve düşük duyarlılık nedeniyle çeşitli dezavantajlar bulunmaktadır.”

Cardisiografi yönteminin sunduğu faydaları da anlatan Prof. Dr. Yüksel Çicek, “Cardisiografi erişkin yaş grubundaki herkes için uygulanabilir bir yöntemdir. Yapılması sakınca teşkil eden hiçbir hasta grubu bulunmamaktadır. Hamile kadınlar dahil sağlıklı olduğunu düşünen ama ‘kalp damarlarımda problem var mı?’ diye merak eden veya kalp damar tıkanıklığı şüphesi taşıyan herkes bu yöntemle kontrol edilebilir. İşlem, 4 dakika süren bir kayıt alınmasıyla tamamlanmaktadır. Damar yolu açılmasına bile gerek kalmamaktadır. Cardisiografi yöntemi dinlenme halinde kalp damar hastalığı tanısına ulaşmak için ucuz, güvenilir, tekrarlanabilir, 4 dakika çekim ve 4 dakika analiz süresiyle toplamda 8 dakikada yüzde 90-95 doğruluk oranıyla sonuç veren, raporlama için bekleme gerekmeyen ve kolayca uygulanabilen bir yöntem olarak yurt dışında son bir yılda kullanılmaya başlanmıştır” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, Kalp krizini önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve tedavilerinin yapılması için, özellikle ailede kalp damar hastalığı olanlar, şeker hastalığı veya yüksek tansiyonu olanlar, yüksek kolesterolü olanlar, sigara kullanan ve buna bağlı olarak kalp krizi riski yüksek olanlar başta olmak üzere erişkin yaştaki herkesin kalp damar hastalığı olup olmadığının belirlenmesi için başvurmalarını tavsiye etti.