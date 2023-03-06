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Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Mario Balotelli için İsviçre'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:40
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Sion'dan Balotelli ve Gomis göndermesi

Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
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Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, İtalyan golcü için çıkan ayrılık ve Galatasaray haberlerini yalanladı.
Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.
Barthelemy Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, İsviçre ekibinde 14 maçta sahaya çıktı ve 5 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'da özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis ise, bu sezon toplamda 20 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

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