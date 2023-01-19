Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı.

Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, savaş koşullarındaki Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edili.
Yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı bilgisi verildi.
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