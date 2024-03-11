Sırbistan vatandaşı çıkan MHP'li vekilin avukatı: Yasal bir başvuru sonucu almıştır hukuka uygundur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın 2020 yılında Sırbistan’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. Uysal’ın ayrıca Dubai’de oturma izni de var.

Uysal, 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerinde MHP’den Mersin Milletvekili olarak seçilmişti.

Sırbistan vatandaşlığını gündem olması üzerine Uysal'ın avukatı, “Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur” açıklamasında bulundu.

LEVENT UYSAL'IN FAALİYETLERİ

Son zamanlarda kamu arazilerini birer birer almasıyla gündem olan Uysal, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine giren Uysal, tarihi Ayasofya kadar eski olan Bakırköy’deki tarihi Fildamı Sarnıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini aldı.

Levent Uysal’ın VakıfBank adına sahte belge düzenleyip ve bu belgeyle İsviçre’den 45 milyon euro kredi çekmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Vakıfbank tarafından hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.