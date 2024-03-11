Özgür Özel’in masasındaki anket ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Özgür Özel’in masasındaki ankete ulaştığını yazdı.
Saymaz, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 484 sayfalık ankette İstanbul’un ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edildiğini belirtti.
İşte Özel’in masasındaki anketten öne çıkan bilgiler:
İSTANBUL’DA KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA OY DAĞILIMI
- Ekrem İmamoğlu: %45.1
- Murat Kurum: %40.4
- Buğra Kavuncu: %3.9
- Meral Danış Beştaş: %3.9
- Mehmet Altınöz: %2,7
- Azmi Karamahmutoğlu: %2.3
- Birol Aydın: %0.5
- Diğerleri: %1.2
ADAYLAR HANGİ PARTİDEN NE KADAR OY ALIYOR
Ekrem İmamoğlu CHP’lilerin yüzde 87’sini, DEM Partililerin yüzde 52.1’ini, İYİ Partililerin ise yüzde 34’ünün oyunu alıyor.
Murat Kurum ise AK Partililerin ise yüzde 76.2’sinin, MHP’lilerin yüzde 79.4’ünün, YRP’lilerin yüzde 34.5’inin oyunu alıyor.
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