MHP'li adaydan CHP'li kadın adaya 8 Mart'ta çirkin sözler 'Önüne gelene sarılıyorsun, ahlakımızda bu var mı?'

MHP'li Başkan Adayı Mahmut Ayparçası, CHP'li Aday Leyla Çıtır'a "Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı?" dediği seviyesiz sözlerine tepki yağdı.

MHP'li Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin adayı Leyla Çıtır hakkında çirkin ifadeler kullandı.

"ORTALIKTA SÜS KABAĞI GİBİ GEZDİ DUDURDU BU"

Leyla Çıtır hakkında "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak." diye konuşan Ayparçası, çirkin sözlerine "Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az." diyerek devam etti.

ADIGÜZEL: AKP'Lİ YETKİLİLER İLE VEKİLLER BUNUN AYARINI DÜZELTECEK Mİ, YOKSA O İŞİ BEN Mİ YAPAYIM'

Ayparçası'nın çirkin sözlerine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yaptı verdi. Adıgüzel, Leyla Çıtır söylenen bu cinsiyetçi sözler karşısında "Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur ittifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor. Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var." dedi. Adıgüzel "Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli? Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım.” diye konuştu.

LEYLA ÇITIR ÇİRKİN SÖZLERE SOSYAL MEDYAN YANIT VERDİ

CHP'li Leyla Çıtır hakkında sarf edilen cinsiyetçi sözlerle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir. Bu nedenle ben rakiplerimi değil kendimi ve Çamaş'ım için yapacaklarımı anlatmaya devam edeceğim. Saygı ve sevgilerimle kamuoyuna arz ederim."