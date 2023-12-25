Sırbistan’da seçimlerde hile iddiası ortalığı karıştırdı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da seçimlerden bu yana devam eden protesto gösterileri dün akşam Sırbistan sokaklarını karıştırdı. Sırbistan’da 17 Aralık’ta gerçekleştirilen parlamento ve yerel seçim sonuçlarının iktidar partisi tarafından manipüle edildiğini öne süren “Sırbistan Şiddete Karşı” hareketi üyeleri muhalif göstericiler, dün akşam seçimlerin yenilenmesi isteğiyle Cumhuriyet Seçim Komisyonu binasından Belgrad Belediye Meclisi binasına yürüdü. Meclis binası önüne gelen göstericilerin binanın camlarını kırarak içeri girmeye çalıştığı görüldü. Polis, şiddete başvuran kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

GÖSTERİCİLERDEN EN AZ 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belgrad Belediye Meclisi binası önündeki yaşanan karışıklığın ardından Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şiddet olaylarına karışan 35’ten fazla göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Muhalefetin belediye yönetimini ele geçirme teşebbüsünün söz konusu olduğunu iddia etti.

Sırbistan halkına seslenen Vucic, “Sırbistan vatandaşlarına, endişelenecek bir şey olmadığını duyurmak istiyorum. Bazı üzücü görüntüler söz konusu. Çünkü biz ülkemizi ve şehrimizi seviyoruz ve birilerinin pencereleri indirmesine ya da evimize zarar vermesine alışık değiliz. Ancak endişe etmeyin, herhangi bir devrim söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Devletini seven ve ülkelerini korumaya hazır olduğunu söyleyen insanlardan telefon geldiğini ifade eden Vucic, “Bunu yapmayınız. Devlet, demokrasiyi ve kendini korumaya yetecek güce sahiptir” diye konuştu.

SIRBİSTAN’DA SEÇİM HİLESİ İDDİASI

Ülkedeki muhalifler, iktidar partisinin 17 Aralık’ta yapılan seçim sırasında başkent Belgrad’a otobüslerle insan taşıyarak seçim sonuçlarını etkilediğini düşünüyor. Seçimler sırasında Sırp vatandaşların Bosna-Hersek’ten oy kullanmak üzere otobüslerle Sırbistan’a taşınmaları medyaya yansımıştı. Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ise, Bosna-Hersek’te yaşayan 3 bin kadar Sırp vatandaşın Belgrad’da gayrimenkul sahibi olmaları sebebiyle oy kullanma hakları bulunduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic de 2012’den beri iktidarda bulunan Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki seçim ittifakı lehine “seçim mühendisliği” yapıldığı yönündeki iddiaları “saçmalık ve yalan” olarak değerlendirdi.