Sırbistan'ın serbest bıraktığı 3 Kosova polisi ülkelerine ulaştı

Sırbistan'ın serbest bıraktığı Kosovalı 3 polis memuru, Sırbistan ile Kosova arasındaki "Merdare" sınır kapısından ülkelerine giriş yaptı.

Sırbistan'ın serbest bıraktığı 3 Kosova polisi ülkelerine ulaştı

Kosovalı 3 polis, sınır kapısında İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve meslektaşları tarafından karşılandı.

Meslektaşları ile hasret gideren polislerin duygulandığı gözlendi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçırılan 3 polisin serbest bırakıldığını teyit ediyoruz. Ailelerine kavuştukları için sevinsek de bu kaçırma ciddi bir insan hakları ihlalidir ve kınanmalıdır. Sırp saldırganlığından hesap sorulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan'da "silah bulundurdukları" ve "eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle 14 Haziran'da iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına alınan Kosovalı 3 polis, tutuksuz yargılanmak üzere sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK BİR AYDIR SÜRÜYOR

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

(AA)

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