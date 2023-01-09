Sirke ile bunları asla yapmayın

Evde temizlik yapan ve sirkeyi kullanmak isteyen bütün kadınların ısrarla kullandığı bir üründür sirke. Vücuda faydasını bırakın bir çok temizlik programında da kullanılır. Fakat bazı yerler var ki sirkenin onların yanından bile geçmemesi gerekiyor. İşte o yerler:





ÜTÜ

ÇIKMAYAN İNATÇI LEKELER

AHŞAP MOBİLYALAR

ÇELİK BIÇAKLAR

GRANİT MERMER VE TEZGAH

DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLER

YUMURTA LEKELERİ

PARKE ZEMİNLER