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Sirke ile bunları asla yapmayın

Sirke bir çok rahatsızlıkta çok faydalı. Her derde deva… Ancak bazı yerler için kullanımı kesinlikle uygun değil. İşte o yerler…

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:51
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Sirke ile bunları yapmayın

Sirke ile bunları asla yapmayın
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Evde temizlik yapan ve sirkeyi kullanmak isteyen bütün kadınların ısrarla kullandığı bir üründür sirke. Vücuda faydasını bırakın bir çok temizlik programında da kullanılır. Fakat bazı yerler var ki sirkenin onların yanından bile geçmemesi gerekiyor. İşte o yerler:



ÜTÜ
ÇIKMAYAN İNATÇI LEKELER
AHŞAP MOBİLYALAR
ÇELİK BIÇAKLAR
GRANİT MERMER VE TEZGAH
DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLER
YUMURTA LEKELERİ
PARKE ZEMİNLER

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