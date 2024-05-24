Şirketleri iflas dalgası sardı. Korkutan artış

Ekonomide yaşlanan kötü gidiş ve döviz kurunun rekor seviyelerde devam etmesi ile birlikte işletmelerin durumu da her geçen gün korkutan seviyelere geliyor. Piyasada nakit akışının çok düşük seviyelerde olması, maliyetlerdeki artış ve satışların düşmesi şirketlerin birer birer kapanmasına neden oluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin açıkladığı son veriler şirketlerdeki iflas dalgasını ortaya çıkardı. Açıklanan verilere göre bu yılın nisan ayında yıllık bazda yüzde 29,9 arttı. Nisan ayında 1849 şirket kapandı. Ayrıca, 2024'ün ilk dört ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artış gösterdi.

Açıklanan verilere göre açılan şirket sayısı ise aylık bazda yüzde 27,1 düşüşle 6 bin 405 oldu. Açılan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 30,2 azaldı.

Nisanda bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 32,7, kooperatif sayısı yüzde 21,1 azaldı.

İLK DÖRT AYDA ŞİRKET KAPANIŞLARINDA ARTIŞ

TOBB verilerine göre, 2024'ün ilk dört ayında kurulan şirket sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 18,6 azaldı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 4,4 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 27,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KAPANIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Nisan ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 650'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösteriyordu. İmalat sektöründe 251, inşaat sektöründe ise 213 şirket kapandı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 371'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 162'si inşaat, 92'si ise imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.