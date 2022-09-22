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Şırnak Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak

Şırnak Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:37
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak

Şırnak Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak
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Basın İlan’da “57 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 57 KALEM MUHTELİF MİKTARLARDA KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Teknik Şartnamede belirtilen alımı yapılacak olan kırtasiye malzemeleri yüklenici tarafından, sözleşme imzalandıktan sonra 20 işgünü içerisinde uygun ambalajlarda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Mal Sorumlusu görevlileri tarafından gösterilen yerlere teslim edilecektir. Alım konusu mal/malların istifleme işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

Teknik Şartnamede belirtilen alımı yapılacak olan kırtasiye malzemeleri yüklenici tarafından, sözleşme imzalandıktan sonra 20 işgünü içerisinde uygun ambalajlarda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Mal Sorumlusu görevlileri tarafından gösterilen yerlere teslim edilecektir. Alım konusu mal/malların istifleme işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Sözleşmenin İmzalandığı gün işe başlama tarihidir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.10.2022 - 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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