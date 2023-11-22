Şırnak TIR ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR ile taksinin çarpışması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Şırnak TIR ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. ile Irak uyruklu Eyüp A. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım Spor
Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım
İsrail ordusu Gazze'de bazı noktalardan çekildi Dünya
İsrail ordusu Gazze'de bazı noktalardan çekildi
İnsan kaçakçılarının rehin aldığı göçmenler binadan atladı: Biri öldü, diğeri klimaya düştü Yaşam
İnsan kaçakçılarının rehin aldığı göçmenler binadan atladı: Biri öldü, diğeri klimaya düştü
Türkiye'nin EURO 2024'e kaçıncı torbadan katılacağı belli oldu. Kura çekimi ne zaman? Spor
Türkiye'nin EURO 2024'e kaçıncı torbadan katılacağı belli oldu. Kura çekimi ne zaman?
Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı: 2'si doktor, 8 kişi gözaltında Yaşam
Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı: 2'si doktor, 8 kişi gözaltında
Özel'den 'Yargıtay' açıklaması: Darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz Siyaset
Özel'den 'Yargıtay' açıklaması: Darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz
Kenan Yıldız mucizesi. Montella'nın kritik hamlesi. Liderlik işte böyle geldi Spor
Kenan Yıldız mucizesi. Montella'nın kritik hamlesi. Liderlik işte böyle geldi