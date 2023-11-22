Şırnak TIR ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. ile Irak uyruklu Eyüp A. müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.