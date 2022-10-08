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Şırnak Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Şırnak Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:48
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Şırnak Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Şırnak Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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