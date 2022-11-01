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Valilikten 5 günlük yasak açıklaması

Şırnak Valiliği, kent genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:26
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Şırnak Valiliği şehirde yürüyüş ve toplantıların 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

Valilikten 5 günlük yasak açıklaması
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Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar ve resmi bayramlar haricinde diğer programların 2 Kasım'dan itibaren 5 gün yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 5 gün boyunca yasaklanmıştır." (İHA)

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