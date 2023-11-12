Şırnak Valiliği’nden 1 çocuğun öldüğü yangına ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği, yaralanan 4 çocuktan 1'inin hayatını kaybettiği yangına ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Şırnak Valiliği’nden 1 çocuğun öldüğü yangına ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangında H.T.'nin (14) hayatını kaybettiği, U.M.K. (15), E.U. (14) ve K.Y'nin (12) yaralandığı belirtildi.

Ekiplerin olay yerine ivedi olarak intikal ederek gerekli tüm müdahalelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Şırnak Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılarımız, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesine ambulansla sevk edilmiştir. Yaşanan elim olayla ilgili Şırnak Valiliği olarak incelemelerimiz devam etmektedir. Şırnak Valiliğimiz, süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

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