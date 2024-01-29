Şırnak’ta 12 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: DHA
Şırnak’ta 12 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı
Şırnak’ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle, 12 köy ve 8 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Şehirde etkili olan kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının araçların boyunu geçtiği şehirde, bazı köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi.

Şırnak kent merkezinde bulunan 2 köy ve 1 mezra, Uludere ilçesinde 1 köy ve Beytüşşebap ilçesinde 9 köy ile 7 mezra olmak üzere toplam 12 köy ve 8 mezranın yolu kar yağışından dolayı kapandı. İl Özel Dairesi ekiplerinin, kapanan yolları açabilmek için çalışmalarını devam ettiği iletildi.

Diğer yandan Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin 230 rakımdaki Tanin Geçidi’de ulaşıma kapandı. Hava muhalefeti sebebiyle bölgede çalışma yapılamadığı belirtildi.

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