Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri için alınan 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak’ta merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 bölgenin, 12- 26 Kasım tarihleri arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya, Tanin Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Kasım (Dahil) - 26 Kasım (Dahil) 2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”

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