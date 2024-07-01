Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

3 PKK'lı terörist teslim oldu

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çerçevesinde, 3 PKK'lı terörist teslim olurken, FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen operasyonlar neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Teslim olan teröristlerin emniyetteki süreçleri devam ederken, adliyeye çıkarılan FETÖ/PDY şüphelilerinden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üçü ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.