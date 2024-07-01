Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta geçtiğimiz hafta içinde 3 PKK'lı teröristin teslim olurken 5 FETÖ/PDY şüphelisi de gözaltına alındı.

3 PKK'lı terörist teslim oldu

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çerçevesinde, 3 PKK'lı terörist teslim olurken, FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen operasyonlar neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Teslim olan teröristlerin emniyetteki süreçleri devam ederken, adliyeye çıkarılan FETÖ/PDY şüphelilerinden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üçü ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

sirnakta-3-pkkli-terorist-teslim-oldu-yenicag.jpg

sirnakta-3-pkkli-terorist-teslim-oldu-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Haberler
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor Gündem
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı Spor
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı Yerel Haberler
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı Dünya
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı Dünya
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı Dünya
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı Gündem
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı