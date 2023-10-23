Şırnak’ta 65 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Şırnak’ta 65 gözaltı

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda tarihi eser ele geçirildi.

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Alınan bilgilere göre, Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda; 20 adet ecstasy, 7,28 gr. metamfetamin, 2 gram esrar, 2 gram eroin, 2 adet bong, 9 bin 90 paket sigara, 250 adet puro, 14 kilogram nargile tütünü, 1 kilogram tütün, 194 adet muhtelif emtia, 28 adet cep telefonu, 583 adet cep telefonu aksesuarı, 167 adet elektronik emtia, 71 kilogram kaçak çay ve 5 adet tarihi eser (sikke) ele geçirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan 65 şüpheli gözaltına alındı.

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