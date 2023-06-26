Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 2,64 gram metamfetamin, 4,06 gram eroin, 2 bin 50 paket sigara, 96 adet elektronik sigara, 75 adet puro, 17 adet tabanca namlusu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 40 kişi kaçakçılık, 23 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor Güncel
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu Magazin
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması Spor
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor
Valencia'ya muhteşem karşılama Spor
Valencia'ya muhteşem karşılama